В британском парламенте прозвучал призыв поддержать глобальную инициативу Азербайджана по разминированию

БАКУ /Trend/ - В британском парламенте прошли дискуссии по Целям устойчивого развития.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Великобритании, выступавший в ходе обсуждений член палаты общин парламента Великобритании, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов Мэтью Оффорд отметил, что дважды участвовал в конференции по гуманитарному разминированию и Целям устойчивого развития в Баку, и подчеркнул, что на месте ознакомился с осуществляемой в Азербайджане работой по разминированию.

Мэтью Оффорд сказал, что в результате разминирования территорий появилась возможность для обучения и трудоустройства людей, а самое главное, для их возвращения в свои дома. Он подчеркнул возможность достижения нескольких целей устойчивого развития в результате работ по разминированию. Говоря о том, что успешная работа в этом направлении положительно повлияет на достижение не только Целей устойчивого развития, но и положительных результатов в ряде других областей, он призвал правительство Великобритании поддержать инициативу Азербайджана объявить гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН.

Следует напомнить, что в мае 2022 года Мэтью Оффорд совершил поездку в Агдам, где ознакомился с работой по разминированию, которую Азербайджан проводит на освобожденных от оккупации территориях.