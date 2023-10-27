В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с врачами, проводившими хирургические операции совместно с узбекскими коллегами

БАКУ /Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с врачами, направленными в Узбекистан для проведения медицинских операций совместно с узбекскими коллегами в рамках «Узбекистано-Азербайджанской декады здравоохранения», приуроченной к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Trend.

На встрече, в первую очередь, была выражена благодарность Фонду Гейдара Алиева и первому вице-президенту страны за высокий уровень поддержки, оказанной при проведении мероприятия.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев, поблагодарив врачей за успешные хирургические операции и медицинские обследования, сказал: «Под руководством президентов обеих стран созданы прочные фундаментальные основы для успешного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, проведена важная работа по дальнейшему развитию этих отношений, укреплению дружбы и партнерства».

Он отметил, что наряду с другими сферами развиваются двусторонние отношения в области здравоохранения: «Проведение «Узбекистано-Азербайджанской декады и форума здравоохранения посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева является ярким примером этих отношений. Организованные на высоком уровне декада и форум, вывели сотрудничество в сфере здравоохранения на качественно новый уровень и создали возможности для определения перспектив взаимного сотрудничества».

«Проведенные в рамках декады успешные совместные хирургические операции, лечебные и диагностические процедуры, сыграют большую роль в реализации обмена практическим опытом медицинских специалистов. Это повысит их профессионализм, знания и навыки в сфере медицины», - подчеркнул министр.

Предоставив информацию о проведенных медицинских процедурах, врачи, отметили, что совместно со своими узбекскими коллегами они провели более 100 различных хирургические операции и медицинских обследований.

Помимо столицы, хирургические операции были проведены в Самарканде, Хорезме, Бухаре, Наваи и других регионах Узбекистана. Отметим, что совместно с узбекскими врачами были успешно проведены хирургические операции в области неонатальной малоинвазивной хирургии, детской хирургии, трансплантологии, малоинвазивной лапароскопической и гистероскопической хирургии, травматологии, ортопедии, онкологии, офтальмологии, а также тяжелые реконструктивные операции.

В завершении, врачи участвовавшие в совместных медицинских операциях были награждены дипломами Министерства здравоохранения.