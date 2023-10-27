Министерство обороны России изменило наименование зоны действия российских миротворцев

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Российской Федерации изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Карабахе на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики», следует из информационного бюллетеня военного ведомства, передает Trend.

Ранее в бюллетенях Министерства обороны России зона действия российских миротворцев именовалась «зоной нагорно-карабахского конфликта».

Как отмечается в информационном бюллетене за 27 октября, для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям были выставлены два поста в районе Ханкенди.