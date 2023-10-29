В азербайджанской армии проведены мероприятия по случаю Дня образования Турецкой Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведены мероприятия по случаю 100-летия Турецкой Республики, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память великих лидеров Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов. В сопровождении Военного оркестра были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции.

В рамках мероприятий были организованы занятия по общественно-политической подготовке, продемонстрированы видеоролики, посвященные 100-летию Турецкой Республики.

Выступавшие рассказали о торжественном праздновании в Азербайджане Дня образования Турецкой Республики, отметив что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на крепком и нерушимом братстве.