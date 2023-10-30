Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов и председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Дуньягозель Гулманова провели встречу, в ходе которой обудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщает в понедельник Trend.

В ходе встречи председатель парламента отметила, что отношения между Туркменистаном и Азербайджаном достигли нового этапа развития, при этом указав важность взаимных визитов на высшем уровне между обеими странами, осуществляемых в последние годы, а также диалога, проводимого в соответствии со стратегическим партнерством.

В то же время она подчеркнула важность дальнейшего расширения связей между обеими странами в политической, экономической, культурной, образовательной и гуманитарной сферах, а также добавила, что дальнейшее развитие сотрудничества между парламентами имеет большое значение в укреплении отношений.

В свою очередь посол Гисмет Гезалов заявил, что существующие стратегические отношения между Азербайджаном и Туркменистаном имеют большие перспективы развития в различных направлениях.

Посол отметил, что особое значение имеет визит в Туркменистан в декабре 2022 года председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой и подписание в рамках визита Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между парламентами обеих стран.

На встрече была выражена уверенность в продолжении эффективного и практического сотрудничества между законодательными органами обеих стран, а также между рабочими группами по межпарламентским связям, с целью дальнейшего развития стратегических отношений между двумя странами.