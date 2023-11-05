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В Баку пройдет V конференция министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества

Азербайджан Материалы 5 ноября 2023 06:17 (UTC +04:00)
В Баку пройдет V конференция министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан готовится принять важное мероприятие Организации исламского сотрудничества (ОИС) – V конференцию министров труда стран-членов организации.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, с 21 по 23 ноября в Бакинском конгресс-центре пройдет V конференция министров труда стран-членов ОИC.

Мероприятие имеет особое значение в расширении сотрудничества и наращивании совместных усилий стран-членов ОИС в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Предстоящая в Баку очередная конференция также будет служить этой цели.

Конференция внесет ценный вклад в расширение взаимовыгодных связей с целью решения важных для каждой страны социальных вопросов, таких как развитие рынка труда, занятость, ликвидация безработицы, сокращение бедности, трудовая миграция, совершенствование рабочей силы.

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