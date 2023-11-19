Азербайджанские парламентарии подтвердили, что безопасность армянских жителей Карабаха будет обеспечена - EU Today

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские парламентарии подтвердили, что безопасность армянских жителей Карабаха будет обеспечена, пишет Гэри Картрайт, издатель и редактор EU Today, передает Trend.

В своей статье он отметил, что недавно делегация азербайджанских парламентариев посетила Брюссель. Они воспользовались возможностью пообщаться с журналистами и обсудить взгляды Азербайджана на будущие отношения с Арменией.

"Председатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Турал Гянджалиев пояснил, что, несмотря на события прошлого, армянские жители Карабаха могут остаться. Правительство Азербайджана запустило веб-сайт для армян, покинувших Карабах, чтобы зарегистрироваться и вернуться, однако Армения заблокировала к нему доступ", - отмечает автор.

Далее в статье приводятся слова члена парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова, который отмечает, что решение конфликта в регионе может принести значительные положительные эффекты не только для экономики Азербайджана и Армении, но и Грузии. По его словам, идея состоит в том, что три страны Южного Кавказа потенциально могут создать надежный единый рынок.

"Азербайджан, Грузия и, возможно, Армения составляют часть торгового маршрута Среднего коридора, который связывает Азию и Европу через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию.

Байрамов рассказал о том, какую пользу принесет Армении транспортный маршрут с востока на запад, как с точки зрения ее собственной логистики, так и с точки зрения построения устойчивого мира. Он признал, что для этого потребуется время. Он предрек будущее, в котором Азербайджан будет инвестировать в Армению так же, как он сейчас инвестирует в Грузию и Турцию", - отметил автор.

Кроме того, Гэри Картрайт рассказал о своих беседах с азербайджанцами, которые были вынуждены покинуть свои дома 30 лет назад из-за армянской оккупации. Их единственным желанием было вернуться домой.

"В глубине души я чувствовал, что они вряд ли когда-нибудь вернутся домой. Но сейчас они возвращаются", - добавил он.