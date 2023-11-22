Община Западного Азербайджана ответила главе USAID

БАКУ /Trend/ - США объявили крестовый поход против Азербайджана. На этот раз особое рвение проявила глава USAID Саманта Пауэр, которая является большей армянкой, чем сами армяне и известна этим во всем мире.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Обвинение Азербайджана в "вынужденном переселении" официальным представителем страны, совершившей массовые убийства коренных американцев, и ничуть не сожалеющей об этом, вызывает чувство негодования.

Мы спрашиваем С.Пауэр, сказавшую, что "США на стороне этнических армян Карабаха": Так когда же вы будете вместе с депортированными из Армении азербайджанцами?! Когда вы выразите свою обеспокоенность судьбой четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев?! Когда вы выразите солидарность с жертвами мин в Азербайджане?!

Ясно, что из-за вашего менталитета крестоносцев вы никогда не сделаете этого. Поэтому мы не нуждаемся в лекциях от вас и организации USAID, которую вы возглавляете и в названии которой есть слово "помощь", но которая занимается деструктивной деятельностью в различных странах", - говорится в заявлении.