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Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)

Азербайджан Материалы 24 ноября 2023 02:03 (UTC +04:00)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Министры исламских стран, участвовавшие в V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, посетили бакинский Центр DOST номер 5.

Как сообщает Trend, гости были проинформированы о том, что в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто Агентство DOST, а затем 7 центров DOST, в настоящее время продолжается работа по расширению сети этих центров.

Было отмечено, что концепция DOST, инициированная Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой, позволяет в оперативном и прозрачном порядке по принципу «единого окна» предоставлять 159 социальных услуг в учетом удовлетворенности граждан.

Названы инновационные преимущества и достижения концепции DOST, включение этой концепции в число передовых практик мира и ее международные успехи.

Для гостей были проведены презентации о концепции DOST и электронных услугах в социальной сфере.

Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
Министры исламских стран посетили Центр DOST (ФОТО)
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