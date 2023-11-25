В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении Дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики» от 31 июля 2023 года, 25 ноября отмечается День города Кяльбаджар.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в одном из подразделений азербайджанской армии, расположенном на территории Кяльбаджарского района, было проведено мероприятие по случаю Дня города Кяльбаджар.

На мероприятии минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили, что благодаря решимости и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего наши исторические земли были освобождены от оккупации, территориальная целостность нашей страны была полностью восстановлена. Было особо подчеркнуто, что День города Кяльбаджар отмечается с большой гордостью в каждом уголке нашей страны, в том числе на освобожденных территориях.

Отмечалась важность проведения подобных мероприятий с точки зрения увековечения исторической победы, одержанной в Отечественной войне.

На мероприятии военнослужащие выразили гордость тем, что служат в азербайджанской армии, особенно в подразделениях на освобожденных территориях.