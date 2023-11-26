В Шуше завершился симпозиум архитекторов тюркского мира

БАКУ /Trend/ - Завершился «Шушинский симпозиум архитекторов тюркского мира», проходивший 24-25 ноября в Шуше – культурной столице Азербайджана, в рамках празднования 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном Государственным заповедником города Шуша при поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия, приняли участие около 60 архитекторов из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Венгрии. Основная цель организации симпозиума – изучение опыта архитекторов тюркского мира в области реставрации и консервации исторических памятников архитектуры, благоустройства исторической среды.

В первый день симпозиума сначала минутой молчания была почтена память наших шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана. После показа видеоролика об истории и архитектуре Шуши состоялась официальная церемония открытия симпозиума.

В церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Сабина Гаджиева, руководитель проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия Нури Аксу, заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики Ильгар Исбатов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и другие официальные лица.

Затем архитекторы из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Венгрии выступили с презентациями об исторических памятниках архитектуры, которые реставрируются и консервируются в Шуше.

Участники симпозиума посетили также реставрируемые в городе исторические памятники и мечети. Им была предоставлена подробная информация о реставрации исторических памятников.

В первый день симпозиума прошли дискуссии на тему «Влияние туристов и жителей на памятники и регулирование этих процессов».

Второй день симпозиума в Шуше начался с панельных дискуссий на тему «Политика сохранения и регенерации исторического городского ландшафта».

В панельных дискуссиях, модератором которых выступил сотрудник Шушинского государственного заповедника Муслим Имранлы, выступили Мустафа Йигит (Турция), Айдар Йерасыл (Казахстан), Айтен Абдуллаева (Азербайджан), Зулдуз Талантбекова (Кыргызстан) и другие. Они рассказали о роли муниципалитетов их стран в защите культурного наследия, изучении исторических мест, истории охраны законодательства, поделились своими мнениями и опытом.

Затем состоялись дискуссии на тему «Охрана, реставрация и консервация памятников».

В дискуссиях, прошедших под модераторством Парвиза Полухзаде, с презентациями о восстановлении, документации, деятельности школ реставрации памятников архитектуры выступили Эльчин Алиев, Гюнай Агаева (Азербайджан), Румейса Рагсана Гасанзаде, Мавлюда Юсупова (Узбекистан), Рахиме Бусра Урас (Турция) и Садуакас Агитаев (Казахстан). Ораторы выступили с предложениями по сохранению жемчужин архитектуры.

Узбекские архитекторы Бахтияр Бабамурадов и Шахбоз рассказали о примерах реставрации памятников средневековой архитектуры и обратили внимание на перспективы в этом направлении. Представитель Азербайджана Ильхам Шихсеидов выступил на тему «Восстановление Шушинской крепости» и подчеркнул интересные моменты. Архитектор из Венгрии выступил на тему «Строение на северной точке Османской империи».

Затем были заслушаны доклады о современных методах консервации исторических памятников. Нигяр Рамазанова (Азербайджан) выступила на тему «Эволюция архитектуры Карабаха», известный архитектор, внесший большой вклад в восстановление города Шуша Пьетро Лауреано (Италия) – на тему «Варианты реставрации применительно к международной практике: реконструкция, традиционные методы, инновационные решения», Унал Мехмет, Джейлан Огуз и Мехмет Эмин Йылмаз рассказали об опыте Турции в сохранении исторических памятников и поделились своим опытом.

Мероприятие продолжилось дискуссиями.

В завершение исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов выразил благодарность архитекторам тюркоязычных стран, принявшим участие в симпозиуме, выразил уверенность в том, что данное мероприятие внесет свой вклад в дело восстановления и сохранения исторических памятников, а также в развитие тюркской архитектуры.

Таким образом, успешно завершилось очередное международное мероприятие, организованное в Шуше – культурной столице Азербайджана и тюркского мира.