В Азербайджане пройдет второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап экзамена для получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, регистрация на экзамен осуществлялась через интернет-страницу ГЭЦ.

Для участия подали заявки 1 616 человек. Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не допускаются к экзамену.

Претенденты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и лист пропуска на экзамен.

Продолжительность составляет три часа, кандидату предлагается 40 тестовых заданий по законодательству.