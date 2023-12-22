МИД Азербайджана выразил соболезнования Чехии

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Чехии в связи с наличием жертв в результате стрельбы в университете этой страны.

Об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате стрельбы в университете в Праге. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате стрельбы в здании Карлова университета в Праге погибли 15 человек.