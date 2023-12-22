В Баку состоялась международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

Как сообщает в пятницу Trend, конференция была организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

Основной целью конференции стало создание платформы для решения глобальной проблемы - колонизации.

Церемония открытия мероприятия началась с выступления заместителя руководителя аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Рустама Махмудова. Затем слово взял исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов. В завершение выступила генеральный секретарь Молодежной организации ДН Лейла Гасанова.

В ходе мероприятия прошли две панельные дискуссии на темы, посвящённые наследию колониализма и политике деколонизации в современном контексте, роли молодежи в формировании постколониальных обществ.

На церемонии закрытия Лейла Гасанова выразила благодарность экспертам и гостям, принявшим участие в мероприятии.