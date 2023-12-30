Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гызылагаджский национальный парк – Каспийская сказка» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря в киноцентре Низами в рамках специального проекта Общественного объединения IDEA «10 чудес Азербайджана» состоялась презентация документального фильма «Гызылагаджский национальный парк – Каспийская сказка».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Перед презентацией фильма гости посмотрели 6 документальных фильмов – «Ширванский национальный парк», «Аггельский национальный парк», «Гейгельский национальный парк», «Джейранлар», «Абшеронский национальный парк» и «Шахдагский национальный парк», снятых с 2014 года, ознакомились с видео- и фотовыставкой.

Выступая на церемонии, режиссер фильма Игорь Бышнев выразил благодарность инициатору проекта Лейле Алиевой, рассказал интересные подробности о процессе съемок очередного фильма проекта, который постоянно и успешно реализуется, и как редкое счастье отметил неповторимую красочную и природную красоту нашей страны.

В фильме представлены занесенные в «Красную книгу» Азербайджанской Республики млекопитающие, эндемичные и редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе и обитающие на территории Гызылагаджского национального парка, созданного в 2018 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также трансграничные мигрирующие животные, характерные для этой территории другие виды фауны и флоры.

На мероприятии основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева наградила благодарственными грамотами 10 молодых людей, активно участвовавших в качестве волонтеров в проектах Общественного объединения IDEA в 2023 году.

После презентации фильма «Гызылагаджский национальный парк – Каспийская сказка» был также показан трейлер нового фильма о Гирканском национальном парке, съемки которого проводятся в настоящее время.

Основной целью IDEA при создании серии документальных фильмов, связанных с национальными парками, является популяризация чудесной природной красоты Азербайджана в стране и за рубежом, а также привлечение внимания к важности защиты окружающей среды.