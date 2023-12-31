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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом (ФОТО)

Азербайджан Материалы 31 декабря 2023 00:06 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года,

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине – мир, процветание и благополучие.

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом (ФОТО)
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