Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года,

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине – мир, процветание и благополучие.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN»