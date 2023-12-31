МЧС Азербайджана обратилось к населению

БАКУ /Trend/ - Массовое скопление людей в различных местах, в том числе в ресторанах и праздничных залах в связи с Новым годом, установка и освещение елок, которые являются главным символом праздника, и другие ситуации повышают пожароопасность.

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, неосторожность в это время может испортить праздничную атмосферу и привести печальным последствиям.

Учитывая это, МЧС еще раз обращается к населению с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года:

- елку, устанавливаемую в домах и праздничных залах, нужно прочно прикреплять к полу, ее ветки не должны касаться потолка и стен;

- в освещении нужно использовать исправное электрооборудование;

- елку нельзя украшать воспламеняющимися игрушками;

- в закрытых помещениях нельзя устраивать фейерверки.