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Посол Великобритании поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом на азербайджанском языке (ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 31 декабря 2023 14:33 (UTC +04:00)
Посол Великобритании поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом на азербайджанском языке (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил всех с наступающим Новым годом на азербайджанском языке.

Как сообщает Trend, Фергус Олд поделился соответствующей публикацией в социальной сети "Х".

Посол особо подчеркнул, что 2023 год является годом расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, а также коснулся азербайджано-армянских отношений.

"Диалог и визиты в обоих направлениях способствовали более глубокому взаимопониманию и заложили основу для более тесного партнерства в наступающем году. Нам есть чего ожидать в новом году. Благодаря смелым и уверенным шагам со стороны Азербайджана и Армении мы очень близки к установлению мира на Южном Кавказе!", - отметил он.

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