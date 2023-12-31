МВД Азербайджана обеспечивает безопасность людей, посещающих Шушу и Суговушан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники МВД Азербайджана продолжают принимать необходимые меры для обеспечения безопасности людей, посещающих город Шуша и поселок Суговушан в праздничные дни.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД, поездки в город Шуша для граждан, которые путешествуют на личных автомобилях и зарегистрированы через соответствующий портал (www.yolumuzgarabaga.az), организуются от пункта пропуска Алханлы Физулинского района по дороге «Zəfər Yolu», а до поселка Суговушан по маршруту со стороны Тертерского и Геранбойского (село Тапгарагоюнлу) районов.

По соображениям безопасности людям не разрешается выходить за пределы маршрута.