Франция назвала своего представителя на COP29 в Баку

БАКУ /Trend/ - Министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешу назначен представлять Париж на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, сообщает Trend.

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Армении официальный Ереван принял решение снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев был назначен президентом COP29 4 января 2024 года.