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Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму

Азербайджан Материалы 27 января 2024 01:55 (UTC +04:00)
Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует возобновить в России работу представительства Государственного агентства по туризму республики в 2024 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, передает Trend.

"В 2024 году планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей", - отметил глава диппредставительства.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым", - добавил дипломат.

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