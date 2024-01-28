Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 января.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно.

В течение дня местами с перерывами ожидаются осадки, в пригороде возможен кратковременный дождь с мокрым снегом. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-4°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85 процентов.