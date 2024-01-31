Эксплуатация Арменией месторождения Амулдаг разрушает экосистему региона - Кристина Якама

БАКУ /Trend/ - Эксплуатация Арменией месторождения Амулдаг оказывает разрушительное воздействие на экосистему всего региона.

Об этом сказала в среду Trend Кристина Якама, член Рабочей группы по глобальному здравоохранению и изменению климата из Кении.

"Рудник, расположенный неподалеку от Истису в Азербайджане, природного источника минеральных вод, причиняет большой ущерб этим водам. Реки Арпачай и Базарчай, протекающие в районе месторождения и впадающие в Араз, а затем в Каспий также подвергаются негативному воздействию. Это наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран. Использование в эксплуатации месторождения Амулдаг давно запрещенных токсичных веществ, представляющих высокую опасность для окружающей среды, уничтожает природу, приводит к окислению и отравлению речных вод, а также вод озера Гёйча", - сказала Якама.

Она также отметила, что незаконная добыча полезных ископаемых в Армении уже несколько лет приводит к разрушению экосистемы Кавказских гор, дикая природа в горах вымирает.