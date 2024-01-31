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Незаконная деятельность Армении очень плохо влияет на экологию - эксперт

Азербайджан Материалы 31 января 2024 21:56 (UTC +04:00)
Незаконная деятельность Армении очень плохо влияет на экологию - эксперт

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Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
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БАКУ /Trend/ - Незаконная деятельность рудника Амулдаг в Армении очень плохо влияет на источники воды, на природные родники, реки и озера.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала ученый-резидент Школы права Университета Вашингтона и Ли Марьям Данеш.

“Я хочу выразить глубокую обеспокоенность организаций гражданского общества Азербайджана и Армении по поводу деятельности правительства Армении и компаний, занимающихся добычей золота на этом месторождении”, - сказала она.

Марьям Данеш добавила, что работа рудника также очень плохо сказывается на экосистеме Кавказских гор и на людях, которые живут в этом регионе.

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