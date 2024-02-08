Заявление посольства США является проявлением неуважения к волеизъявлению азербайджанского народа - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заявление посольства США о состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах является проявлением неуважения к волеизъявлению азербайджанского народа и грубостью, противоречащей элементарной дипломатической этике.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ответе Общины Западного Азербайджана на упомянутое заявление.

В ответе отмечается, что заявление страны, так и не осудившей 30-летнюю оккупационную политику Армении, совершенные этнические чистки, слова министра обороны «демократа» Никола Пашиняна, «гениального полководца» Давида Тонояна в Вашингтоне, угрожающего Азербайджану «новой войной за новые территории», и даже не заикнувшейся о праве западных азербайджанцев на возвращение, звучит крайне нелепо.

«Если американские дипломаты придают такое значение рекомендациям ОБСЕ, то мы в первую очередь призываем их ознакомиться с рекомендациями этой организации о президентских выборах в США в ноябре 2020 года. В том отчете особо отмечается, что рекомендации, включенные в предыдущие отчеты ОБСЕ, так и не были выполнены. Призываем американских дипломатов воздержаться от лицемерия», - говорится в ответе Общины Западного Азербайджана.