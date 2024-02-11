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ГЭЦ Азербайджана представил ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру

Азербайджан Материалы 11 февраля 2024 21:42 (UTC +04:00)
ГЭЦ Азербайджана представил ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана представил ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру, которые были проведены 11 февраля.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на сайт Центра.

С правильными ответами можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Отметим, что результаты экзамена будут объявлены в 2 этапа. В ближайшие три дня будут объявлены результаты заданий закрытого и открытого типа с закодированными ответами, итоговая оценка же будет представлена ​​в течение шести недель, после проверки эссе по иностранному языку.

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