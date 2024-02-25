ФК «Карабах» поднялся в рейтинге УЕФА

БАКУ /Trend/ - Обнародован обновленный рейтинг клубов УЕФА.

Как сообщает Trend, ФК «Карабах», который на прошлой неделе делил в таблице 59-60-е места, улучшил свои позиции в рейтинге клубов.

Сейчас команда из Агдама, набравшая 32,000 очков, делит 56-58-е места: на счету клуба столько же очков, сколько у «Фенербахче» (Турция) и «Селтик» (Шотландия). С учетом дополнительных показателей «Карабах» занимает 57-е место, опережая команду из Глазго.

Воспитанники Гурбана Гурбанова, одержавшие победу по результатам двух матчей плей-офф Лиги Европы над португальской командой «Брага» (4:2, 2:3), добавили на счет клуба 1,000 очков. Таким образом, благодаря бонусным баллам шансы агдамских «Скакунов» на победу в текущем сезоне достигли 10,000, а рейтинговые очки клуба, рассчитанные по итогам прошлого сезона, возросли до 32,000.

Поднявшись в рейтинге УЕФА, ФК «Карабах» обогнал итальянский клуб «Фиорентина» (31,000) и турецкий «Галатасарай» (31,500).