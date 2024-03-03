Определились соперники азербайджанских боксеров на Всемирном олимпийском квалификационном турнире

БАКУ /Trend/ - Состоялась жеребьевка Первого квалификационного олимпийского турнира по боксу, который пройдет в итальянском городе Бусто-Арсицио.
Как сообщили Trend в Федерации бокса, первые соперники азербайджанских спортсменов были также определены по итогам жеребьевки.
В первый день соревнований, которые начнутся сегодня, в борьбу вступят Ниджат Гусейнов (51 кг). Наш двукратный чемпион Европы встретиться с Дипак Дипаком (Индия).
На соревнованиях, которые будут проходить на E-Work Arena до 12 марта, будут бороться 602 боксера из 113 стран за 49 (28 мужчин, 21 женщина) лицензий на летние Олимпийские игры «Париж-2024». Право участия в Олимпиаде получат полуфиналисты в 7 весовых категориях у мужчин и 4 весовых категориях у женщин. У женщин-боксеров свое участие в «Париже-2024» оформят финалистки в весовой категории 57 килограммов и обладательницы первых 3 мест в весовой категории 60 килограммов.
1/32 финала
3 марта
Ниджат Гусейнов (51 кг) – Дипак Дипак (Индия
4 марта
Умид Рустамов (57 кг) – Навваф Альзахми (ОАЭ)
Зейнаб Рагимова (54 кг) – Фатма Зохра Хаджала (Алжир)
5 марта
Тайфур Алиев (63,5 кг) – Матиас Амайя Лучано (Аргентина)
Сархан Алиев (71 кг) – Елабидин Амрук Зин (Марокко)
6 марта
Альфонсо Домингес (92 кг) – Ян Зак (Израиль)
Шахла Аллахвердиева (66 кг) – Нгок Май Хоанг (Вьетнам)
1/16 финала
7 марта
Мехсети Гамзаева-Агамалыева (57 кг) – Придакамон Тинтабтхаи (Таиланд)
8 марта
Маржона Савриева (50 кг) – Мэйлин Чала Сьюзан (Эквадор).
Отметим, что Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) уже завоевали лицензии на «Париж-2024».