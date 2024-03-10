Участники международной конференции ознакомились с историческими достопримечательностями города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 марта участники международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году» посетили город Шуша и ознакомились с историческими достопримечательностями и живописной природой этого города.

Как сообщает Trend, гости сначала посетили Шушинские крепостные стены. Они были проинформированы об истории города Шуша, строительстве крепостных стен. Было сообщено, что крепость, построенная Карабахским ханом Панахали ханом, долгое время защищала город от внешних вторжений и была символом неприступности. Во время оккупации крепостные стены подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации в крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Затем гости посетили центральную площадь города Шуша, где установлены расстрелянные статуи известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша проинформировал гостей о городе и расстрелянных статуях. Было отмечено, что во время оккупации армяне хотели вывезти скульптуры в Армению и переплавить их. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти скульптуры были доставлены в Азербайджан и хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша от оккупации эти скульптуры были возвращены на прежние места.

Гости также побывали в доме Хуршидбану Натаван в Шуше, на роднике Хан гызы, у Гянджинских ворот Шушинской крепости, в мечети Юхары Говхер Ага, усадебном комплексе Мехмандаровых и церкви Газанчи. Во время прогулки также была предоставлена информация об ущербе, нанесенном армянами в период оккупации нашим памятникам культуры, фальсификации ими древних артефактов. Было отмечено, что после освобождения города Шуша от оккупации здесь начались масштабные восстановительные и строительные работы. Наряду с созданием инфраструктуры, в Шуше дан старт восстановлению подлинного облика города, памятников истории и культуры. Было подчеркнуто, что Фонд Гейдара Алиева активно участвует в реставрации и реконструкции исторических, религиозных и архитектурных памятников.

Затем гости побывали на Джыдыр дюзю, полюбовались открывающейся отсюда величественной панорамой. Они покинули город Шуша с богатыми впечатлениями.