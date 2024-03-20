Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

БАКУ /Trend/ - В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части министерства обороны Азербайджанской Республики, офицер Мусаев Шахрияр Низами оглы покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается.

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