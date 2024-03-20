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Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

Азербайджан Материалы 20 марта 2024 22:50 (UTC +04:00)
Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части министерства обороны Азербайджанской Республики, офицер Мусаев Шахрияр Низами оглы покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается.

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