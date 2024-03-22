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Выясняется наличие азербайджанцев среди пострадавших в "Крокус Сити Холле" - МИД Азербайджана

Азербайджан Материалы 22 марта 2024 23:42 (UTC +04:00)
Выясняется наличие азербайджанцев среди пострадавших в "Крокус Сити Холле" - МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Выясняется наличие азербайджанцев среди пострадавших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Москве. Об этом сказали в пятницу в МИД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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