Выясняется наличие азербайджанцев среди пострадавших в "Крокус Сити Холле" - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Выясняется наличие азербайджанцев среди пострадавших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Москве. Об этом сказали в пятницу в МИД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".