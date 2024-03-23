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Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире в Германии

Азербайджан Материалы 23 марта 2024 08:38 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире в Германии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Германии стартует международный кубок Тюрингии среди юношей и девушек.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проверит свои силы на соревнованиях.

Нашу команду на турнире будут представлять 15 дзюдоистов в 6 весовых категориях. Возглавит команду главный тренер Эльнур Исмайлов.

40 кг
Хадиджа Абдуллаева

44 кг
Лейла Алекперова
Нармин Мамедли

48 кг
Нурана Гаджизаде
Диана Эльдарова
Конуль Эйвазли
Нармин Халилзаде

52 кг
Вусала Гаджиева
Айсун Мамедова
Алия Рустамова
Самая Юсифли

57 кг
Айтен Вердиева
Нилгуль Рзаев

63 кг
Мелек Байрамлы
Фидан Джалилли

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