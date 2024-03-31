В Ходжалы захоронены останки жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня останки жертв Ходжалинского геноцида захоронены в Ходжалы, передает Trend.

В церемонии похорон принимают участие официальные лица, представители СМИ и общественности.

Отметим, что в братской могиле в Ходжалы обнаружены останки 21 человека. Известны имена девяти из них.

Этими лицами являются:

(жители Ходжалинского района)

1. Алиев Агаали Наиб оглы - 01.06.1933

2. Алиева Сурейя Бехбуд гызы - 01.06.1933

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглы - 01.06.1962

4. Салимов Хазар Саявуш оглы – 01.09.1974

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы – 01.06.1935

6. Наджафов Шираслан Мамиш оглы – 1952 года рождения.

(жители города Ханкенди)

7. Джавадов Али Мусул оглы - 15.06.1954

8. Исмаилов Исмаил Бахман оглы - 01.08.1955

9. Магеррамова Басира Вели гызы - 01.06.1954

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26.02.1992 года на территории Ходжалинского района.

Напомним, что останки Акифа Махмудова, пропавшего без вести во время Ходжалинского геноцида, были захоронены на кладбище в поселке Джейранбатан 27 марта по просьбе его родственников.