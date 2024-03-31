Азербайджанский дзюдоист вышел в финал "Большого шлема"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов (90 кг) вышел в финал турнира «Большого шлема» в Анталье.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в стартовой схватке он победил Александра Сидорика (Нейтральный статус).

В следующем круге Талыбов должен был встретиться с Теодоросом Целидисом (Греция), но соперник снялся с соревнования. В итоге, наш пробился в 1/8 финала, где победил Арама Григоряна (ОАЭ), а в четвертьфинале справился с Иваном Фелипе Моралесом (Куба).

В полуфинале Вугар нанес поражение Михаэлю Зганку (Турция).

В финале он будет бороться против Санширо Мурао (Япония).