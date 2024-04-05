Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия во время учений

БАКУ /Trend/ - В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, солдат Хяляфов Салех Камал оглы погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия во время проведения учебных стрельб.

Как сообщает Trend, об этом заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, на основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело Хяляфова, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие существенное значение для дела.

"По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, незамедлительно проведены необходимые следственные действия", - заявил Фирад Алиев.

Фирад Алиев также отметил, что в настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.