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Еще один азербайджанский борец завоевал лицензию на Олимпиаду

Азербайджан Материалы 7 апреля 2024 19:09 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский борец завоевал лицензию на Олимпиаду

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Гаджи Алиев выиграл лицензию на Париж-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, такого успеха наш трехкратный чемпион мира добился на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, проходящем в Баку.

Наш спортсмен, победивший сначала Хамзата Арсамерзоева (Франция) со счетом 5:2, затем Нургуна Скрябина (AIN), в полуфинале боролся с Исламом Дудаевым (Албания). Алиев, выступающий в весе 65 кг, также записал на свой счет решающий поединок. Хоть он и отставал со счетом 0:3, но победил соперника 6:3. Эта победа принесла Гаджи олимпийскую лицензию.

До него такого же успеха добился Алиаббас Рзазаде (57 кг).

Отметим, что сегодня за лицензию будут бороться еще трое борцов.

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