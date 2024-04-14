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Сборная Азербайджана по баскетболу завоевала лицензию на Олимпиаду

Азербайджан Материалы 14 апреля 2024 14:52 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по баскетболу завоевала лицензию на Олимпиаду

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу на лицензионном турнире в Гонконге и завоевала путевку на Олимпиаду.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, наша команда в составе Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер в финале одержала победу над Польшей - 18:17.

Начало игры осталось за соперницами, однако наши баскетболистки смогли догнать их в счете, а в овертайме выиграли.

Таким образом, впервые в истории Азербайджан будет представлен в баскетболе на Олимпиаде.

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