Сборная Азербайджана по баскетболу завоевала лицензию на Олимпиаду

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу на лицензионном турнире в Гонконге и завоевала путевку на Олимпиаду.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, наша команда в составе Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер в финале одержала победу над Польшей - 18:17.

Начало игры осталось за соперницами, однако наши баскетболистки смогли догнать их в счете, а в овертайме выиграли.

Таким образом, впервые в истории Азербайджан будет представлен в баскетболе на Олимпиаде.