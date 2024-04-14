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Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджан Материалы 14 апреля 2024 19:50 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров стал чемпионом Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весе 48 кг, добился этого на континентальном молодежном чемпионате по боксу, проходящем в хорватском Порече.

В финале он бился с Александром Зверевым (Украина). Назаров, завершивший все 3 раунда в свою пользу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27), завоевал золотую медаль и спел гимн Азербайджана в Порече.

Отметим, что в вечерней сессии финального раунда Омар Асланлы (54 кг) встретится с Максимом Чекиным (Украина).

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