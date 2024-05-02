ЕС - основной партнер Азербайджана по разминированию - Петер Михалко (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - ЕС - основной партнер Азербайджана по разминированию.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

“Европейский союз является основным сторонником Азербайджана в области разминирования, и это долгосрочное сотрудничество. Европейский союз был с Азербайджаном с первых лет его независимости, оказывая поддержку людям в различных областях, в том числе в вопросах, связанных с вынужденными переселенцами, продовольственной безопасностью, улучшением жилищных условий и расширение экономического сотрудничества”, - сказал он.

Михалко отметил, что ЕС в настоящее время продолжает работу в области разминирования и также собирается предпринять новые меры для поддержки Азербайджана в этой области.

"Мы очень скоро приступим к осуществлению новых шагов в поддержке Азербайджана по разминированию. ЕС осознает высокую важность, которую этот вопрос имеет для Азербайджана. Мы также очень опечалены новостями о людях, ставших жертвами наземных мин. Они либо погибли, либо были ранены. И это разрушило их жизни, их семьи. Мы хотим продолжить нашу поддержку, чтобы сделать еще больше во всех областях деятельности, связанных с разминированием", - сказал он.

По его словам, деятельность ЕС включает в себя также информирование о минной опасности, что особенно важно сейчас, когда люди начали возвращаться на освобожденные территории, а также оказание поддержки пострадавшим от мин.

"Многие институты ЕС и государства-члены оказывают Азербайджану собственную поддержку. И это не только финансовая помощь, но и экспертные знания," - добавил он.

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