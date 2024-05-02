ЕС готов оказать поддержку для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - посол Михалко (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ЕС готов оказать поддержку для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

"Мы рады, что процесс по урегулированию конфликта продолжается. Уже идут работы по делимитации и создана комиссия по этому вопросу. Поиск решений и путей продвижения вперед - это дело обеих сторон. Европейский союз готов продолжать оказывать поддержку при необходимости, содействуя прогрессу в достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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