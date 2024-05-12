Сегодня в Азербайджане ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Со второй половины дня 12 мая и до утра 13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется увеличение скорости северо-западного ветра до 15-18 м/с.

Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

С вечера 12 по 13 мая ожидается кратковременный дождь. Местами на полуострове возможны интенсивные осадки и грозы.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана с полудня 12 мая до утра 15 мая вероятны кратковременные дожди. Местами в Нахчыване, Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах возможны интенсивные осадки, грозы, град, в горных территориях - снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.