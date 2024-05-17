Азербайджан и Куба обменялись мнениями по COP29

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев встретился с министром науки, технологий и окружающей среды этой страны Эдуардо Мартинесом Диасом.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана на Кубе, на встрече были затронуты исторические дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой и выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в последнее время. В ходе беседы обсуждались возможности сотрудничества двух стран в сферах науки, технологий и окружающей среды, а также вопросы, связанные с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29).

Кубинский министр поздравил Азербайджан с избранием в качестве места проведения такого престижного мероприятия, как COP29, и подчеркнул, что его страна готова поддержать нашу республику в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим темам, представляющим взаимный интерес.