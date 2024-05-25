Сахиба Гафарова выступила на мероприятии, посвящённом Дню независимости Грузии

БАКУ /Trend/ - 24-го мая в Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвящённое национальному празднику Грузии – Дню независимости. В мероприятии приняла участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, передает Trend.

Мероприятие началось со вступительного слова чрезвычайного и полномочного посла Грузии в нашей стране Зураба Патарадзе.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости дружественной и братской Грузии.

В своём выступлении спикер сказала, что исторической судьбе грузинского и азербайджанского народов много схожих черт. В начале прошлого века мы почти одновременно провозгласили свою государственную независимость. Тогда демократическая республика, созданная в Грузии, сыграла исключительную роль в развитии традиций государственности грузинского народа.

Спикер Милли Меджлиса довела до сведения участников мероприятия, что сегодняшняя независимая Грузия успешно продолжает незавершённые дела начала двадцатого века. Грузия уверенно развивается. В стране проводится взвешенная политика по социально-экономическому прогрессу, улучшению благосостояния народа и обеспечению его будущего. Достижения во всех областях весьма радуют нас как друзей Грузии.

Связи между Азербайджаном и Грузией имеют глубокие исторические корни. На протяжении веков наши народы были вместе, неизменно жили в дружбе и добрососедстве и постоянно поддерживали друг друга. Наши сегодняшние отношения также основаны на этой прочной основе и воле наших народов. По словам Сагибы Гафаровой, за прошедший с восстановления независимости период наши межгосударственные отношения динамично и всесторонне развивались, и достигли уровня стратегического партнёрства. Взаимные визиты лидеров стран, а также их регулярные встречи – яркая демонстрация того большого значения, которое они придают нашим взаимоотношениям. Высокий уровень политического диалога между главами государств дает мощный импульс для дальнейшего укрепления и углубления наших отношений во всех областях.

Сегодня взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно развивается по множеству направлений – экономика, энергетика, транспорт и логистика, образование, культура, туризм и другие. На самом деле, сложно найти такую сферу, в которой бы мы не сотрудничали, заявила спикер Милли Меджлиса.

Всесторонняя деятельность Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству создаёт новые возможности для расширения нашего эффективного сотрудничества. Важные проекты, совместно реализуемые нашими странами, обеспечивают благополучное будущее наших народов. Эти проекты не только вносят вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа, но и имеют большое значение для всего Евразийского региона.

Сахиба Гафарова обратилась и к сотрудничеству наши стран на международных платформа, сказав, что плодотворное партнёрство, существующее между Азербайджаном и Грузией, и взаимное доверие и уважение, являющиеся основными характеристиками наших отношений, также отражаются в нашей деятельности на международной арене. Во всех международных организациях Азербайджан и Грузия всегда демонстрируют солидарность. Особенно, в том, что касается вопросов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ наших стран, всегда налицо взаимная поддержка. В этом вопросе позиция Азербайджана однозначна.

Как подчеркнула Сахиба Гафарова, сегодняшние отношения между Азербайджаном и Грузией являются ярким примером того, насколько важным и полезным является тесное сотрудничество между странами региона. Она заявила о своей уверенности в том, что наши дружба и партнёрство, стоящие на прочной основе, будут и в дальнейшем стремительно развиваться и служить процветанию наших народов.