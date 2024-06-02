Состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана и генерального директора ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, в ходе встречи Теймур Мусаев подчеркнул важность тесного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения и выразил благодарность за поддержку, оказанную ВОЗ стране за минувший период.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, высоко оценил значение, которое Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев придает сотрудничеству с ВОЗ. Генеральный директор ВОЗ выразил уверенность, что намеченные совместные проекты будут успешно реализованы.

Поздравив Азербайджан с тем, что страна примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), генеральный директор ВОЗ выразил благодарность правительству Азербайджана за приглашение принять участие в престижном мероприятии. Подчеркнув, что Азербайджан всегда организует важные международные мероприятия на самом высоком уровне, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что с нетерпением ждет участия в конференции COP29, которая состоится в ноябре.

В завершение состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.