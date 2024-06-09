Двое военнослужащих ГПС Азербайджана скончались в результате удара молнии

БАКУ /Trend/ - Двое военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончались в результате удара молнии.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"9 июня майор Бахышлы Бахыш Эльшан оглы и солдат Нагиев Али Эльшан оглы скончались в результате удара молнии при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС.

По факту ведется расследование.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.