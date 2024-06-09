Российские миротворцы продолжают покидать Карабах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вывод российских миротворцев из Карабаха продолжается.

Как сообщает Trend, сегодня 60 автомобилей российских миротворцев были погружены на 50 грузовых платформ на железнодорожной станции "Горан", 12 топливных баков были погружены на 8 грузовых платформ на железнодорожной станции "Барда" и отправлены в Россию.

В настоящее время к погрузке на железнодорожной станции "Горан" готовятся еще 67 автомобилей российских миротворцев.

Отметим, что в апреле пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения.

Напомним, что 19 апреля однозначно стало знаковой датой в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. По результатам двусторонних контактов Армения согласилась передать Азербайджану ранее оккупированные села в Газахском районе. Решение вопроса, поднятого Азербайджаном еще в 2020 году о начале процесса делимитации именно с Газахского района, стало очередным триумфом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.