Грузия и Азербайджан откроют новый таможенно-пропускной пункт

БАКУ /Trend/ - Грузия и Азербайджан намерены открыть новый таможенно-пропускной пункт.

Как передает Trend, об этом говорится в годовом отчете, представленном премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе парламенту.

Согласно документу, проект договора уже согласован между сторонами, готовится архитектурный проект.

"Новый совместный таможенно-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном будет способствовать развитию транзитных и логистических возможностей стран, еще больше укрепив транспортные и торговые связи региона", - отметил Кобахидзе.