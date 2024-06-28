Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - Вчера в Софии началось первенство Европы по дзюдо среди кадетов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли девять азербайджанских спортсменов. Бахадыр Фейзуллаев (50 кг) стал чемпионом, а Мамедали Гусиев в этом же весе выиграл бронзу.

50 кг

Бахадыр Фейзуллаев начал с победы над Майклом Эйданом (Израиль), а затем одолел Фуркана Гюля (Турция). В полуфинале он встретился со своим товарищем по команде Мамедали Гусиевым, который нанес поражения Нелу Малице (Молдова) и Томасу Гедони (Италия).

Встреча двух азербайджанских дзюдоистов сложилась в пользу Фейзуллаева, который вышел в финал. В решающей встрече Бахадыр выиграл у Ростислава Кострыкина (Украина), завоевав золото.

Бронза в активе Гусиева, победившего в малом финале Шаварша Нахапетяна (Армения).

55 кг

Нихад Мамишов уступил Алексу Милошевичу (Сербия).

60 кг

Нихад Рагимов прошел Кьяртана Грея (Исландия) и Томаса Палилло (Италия), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он проиграл Якубу Куровски (Польша) и победил Эмиля Раджабханова (Нейтральный статус). Рагимов в схватке за бронзу проиграл Шалеву Коэну (Израиль).

40 кг

Хадиджа Абдуллаева проиграла Эме Василевой (Болгария).

44 кг

Лейла Алекперова нанесла поражение Стелле Папаи (Венгрия) и Ювай Габай (Израиль), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии она уступила Наталье Пролич (Сербия) и не справилась с Калиной Григоровой (Болгария).

Нармин Мамедли победила Ксантию Стиляну (Кипр), уступив затем Еве Эвинг (Великобритания).

48 кг

Диана Эльдарова победила Ноа Хадар (Израиль) и Христину Христофор (Кипр), после чего проиграла Шарлотте Ниттеснейм (Германия).

Нурлана Гаджизаде победила Петру Чулжак (Босния и Герцеговина), но в 1/8 финала не справилась с Элиф Кылыч (Турция).