Движущей силой многих проектов США в Азербайджане является обучение английскому языку - Уго Гевара

БАКУ/ Trend/ - Движущей силой многих проектов США в Азербайджане является обучение английскому языку.

Как сообщает пятницу Trend, об этом заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара на открытии конференции для азербайджанских учителей английского языка в средних школах.

"Благодаря широкому владению английским языком, больше студентов смогут участвовать в диверсификации экономики страны и взаимодействовать с другими специалистами на более высоком уровне. Таким образом, помощь в улучшении владения английским языком является движущей силой многих наших проектов здесь, в Азербайджане", - сказал он.

Гевара подчеркнул, что это четвертый год онлайн-программы сертификации по преподаванию английского языка на уровне магистра для азербайджанских учителей, проводимой Государственным университетом Северной Каролины и финансируемой Государственным департаментом США.

Он упомянул, что в этом году 92 человека успешно завершили обучение по программе на уровне магистратуры. Всего (с момента запуска в 2020 году) 350 азербайджанских учителей английского языка успешно завершили эту сложную виртуальную программу обучения на уровне магистра.

Отметим, что конференция является кульминацией 18-недельной онлайн-программы сертификации по преподаванию английского языка на уровне магистра для азербайджанских учителей, проводимой Государственным университетом Северной Каролины и финансируемой Государственным департаментом США.

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