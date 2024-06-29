Азербайджанские борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали

БАКУ /Trend/ - В Сербском Нови-Саде продолжается юношеский чемпионат Европы по борьбе U17.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, за медали на чемпионате боролись 5 азербайджанских борцов вольного стиля.

Иса Юсибов (65 кг) в финале встретился с Ясином Берсанукаевым (AIN). Наш борец победил со счетом 3:1 и стал чемпионом Европы.

Магомед Гантемиров (110 кг) в решающем поединке встретился с Мовсаром Сайдулаевым (AIN). Хотя встреча завершилась со счетом 1:1, соперник был признан победителем по принципу последнего очка. Магомед завершил чемпионат с серебряной медалью.

Гаджигусейн Гусейнов, выступавший в весовой категории 48 кг, боролся за бронзовую медаль с Владиславом Лисицей (AIN). Наш борец, победивший с полным преимуществом, завершил чемпионат на 3-м месте.

Гусейн Гусейнов (55 кг) также не упустил шанс завоевать бронзу. В бою за 3-е место он победил Артёма Павлюченко (AIN).